Headies2016: Check Out The Full List Of Winners

The Headies Awards 2016 Full Winners List

BEST RECORDING OF THE YEAR

1. Emergency – D’banj

2. Pray For Me – Darey Feat. Soweto Choir – (WINNER)

3. Love Don’t Care – Simi

4. Orente – Adekunle Gold

5. Something Good Is Happening – Brymo

PRODUCER OF THE YEAR

1. Dj Coublon ‘good Time & Raba’

2. Pheels – ‘pick Up & Lagos Boys’ – Olamide

3. Legendury Beats – ‘final – Baba Nla’ Wizkid

4. Young Jonn – ‘mama’ – Kiss Daniel – (WINNER)

5. Mastakraft – ‘fada Fada’, ‘connect’ – Phyno

6. Oscar Herman-ackah – ‘pray For Me’ – Darey

BEST MUSIC VIDEO

1. Emergency (D’banj) – Unlimited LA

2. Mary (seyi Shay) – Meji Alabi

3. Soldier (Falz Tha Bad Guy) – Clarence Peters – (WINNER)

4. Made For You – Banky W

5. Bad – Tiwa Savage Feat. Wizkid – Sesan

BEST R&B/POP ALBUM

1. New Era – Kiss Daniel – (WINNER)

2. Wanted – Wande Coal

3. Klitoris – Brymo

4. 4. Naked – Darey

5. Seyi Or Shay – Seyi Shay

BEST R&B SINGLE

1. Love Don’t Care – Simi

2. Made For You – Banky W

3. Super Woman – Wande Coal

4. Pray For Me – Darey – (WINNER)

5. Aduke – Tjan

6. Smile – Shaydee

BEST POP SINGLE

1. Mama – Kiss Daniel

2. Final (Baba Nla) – Wizkid

3. Pick Up – Adekunle Gold

4. Osinachi – Humblesmith Feat. Davido

5. Reggae Blues – Harrysong Feat. Orezi, Iyanya, Olamide, Kcee – (WINNER)

6. Emergency – D’banj

7. Fada Fada – Phyno Feat. Olamide

8. Money – Timaya Feat. Flavour

BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE

1. No Kissing’ – Patoranking Ft. Sarkodie –

(WINNER)

2. Body Hot – Praiz Ft. Jesse Jagz & Stone Bwoy

3. Jaga Love – Jesse Jagz

4. Olowo – Cynthia Morgan

5. Pam Pam – Ketchup

6. Timaya – I Like The Way

BEST RAP ALBUM

1. Eyan Mayweather – Olamide

2. Powerful – Ill Bliss – (WINNER)

3. Stories That Touch – Falz

4. Lil’ Kesh – Yagi

BEST COLLABO

1. Soldier – Falz Feat. Simi – (WINNER)

2. Reggae Blues – Harrysong Feat. Orezi, Iyanya, Olamide, Kcee

3. Osinachi – Humblesmith Feat. Davido

4. Wait – Solidstar Feat. Tiwa Savage

5. No Kissing – Patoranking Feat. Sarkodie

6. Money – Timaya Feat. Flavour

BEST RAP SINGLE

1. Eyan Mayweather – Olamide – (WINNER)

2. Asamalekun – Reminisce

3. Jagaban – Ycee

4. Chukwu Agozi Gogi – Ill Bliss

5. Agu Ji Ndi Men – A-Q

6. Show You Something – Boogey

BEST VOCAL PERFORMANCE (MALE)

1. Brymo – Something Good Is Happening

2. Darey Feat. Soweto Choir – Pray For Me

3. Shaydee – Smile – (WINNER)

4. Wande Coal – Super Woman

5. Ric Hassani – Gentleman

BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)

1. Simi – Love Don’t Care – (WINNER)

2. Seyi Shay – Right Now

3. Aramide Feat. Adekunle Gold – Love Me

4. Omawumi Feat. Angelie Kidjo – Play Na Play

NEXT RATED

1. Ycee

2. Tekno (DISQUALIFIED)

3. Mr. Eazi – (WINNER)

4. Humblesmith

5. Aramide

HIP HOP WORLD REVELATION

1. Kiss Daniel – New Era – (WINNER)

2. Seyi Shay – Seyi Or Shay

3. Lil’ Kesh – Yagi

4. Runtown – Ghetto University

LYRICIST ON THE ROLL

1. Ill Bliss – Chukwu Agozi Gogi – (WINNER)

2. Reminsce – Asalamaleku

3. Ycee – Jagaban

4. Boogey – Show You Something

5. A-q – Agu Ji Ndi Men’

6. Modenine – No Matter What

BEST STREET-HOP ARTISTE

1. Olamide – Who You Epp – (WINNER)

2. Ajebutter Feat. Falz – Bad Gang

3. Koker – Ko Le Werk

4. Ycee – Jagaban

5. Small Doctor – Gbera

6. 2T Boys – Customer Dada Ni

BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG

1. Pick Up – Adekunle Gold

2. Something Good Is Happening – Brymo

3. You Suppose Know – Bez – (WINNER)

4. Wait For Me – Johnny Drille

5. Gentleman – Ric Hassani

ALBUM OF THE YEAR

1. Stories That Touch – Falz

2. New Era – Kiss Daniel – (WINNER)

3. Wanted – Wande Coal

4. Seyi Or Shay – Seyi Shay

ARTISTE OF THE YEAR

1. Wizkid – (WINNER)

2. Tiwa Savage

3. Falz

4. Yemi Alade

5. Olamide

SONG OF THE YEAR

1. Final (baba Nla) – Wizkid

2. Osinachi – Humblesmith Feat. Davido

3. Pick Up – Adekunle Gold

4. Reggae Blues – Harrysong Feat.

5. Fada Fada – Phyno Feat. Olamide – (WINNER)

AFRICAN ARTISTE

1. Sauti Sol

2. Casper Nyovest

3. Dj Maphorisa

4. Stonebwoy

5. Sarkodie

HEADIES SPECIAL RECOGNITION AWARD

FLAVOUR – (WINNER)









